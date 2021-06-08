Мир
 
Последние новости
Путин призвал извлечь уроки из пандемии коронавируса
Рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге объяснили
Офис Зеленского приписал Байдену слова о поддержке вступления Украины в НАТО
ФСБ накрыла в российском городе подпольный семейный оружейник
Ургант высмеял наряды звезд на премии «Муз-ТВ»
На Украине рассказали о возможном бойкоте Евро сборной России по футболу
России предсказали аномально высокий рост экономики
Российская замена МКС будет вечной «планкой Пикатинни»
Женщина выиграла больше миллиарда рублей в лотерею и разочаровалась
Онколог назвал общий симптом рака
Новости партнеров
Прослушать новость

Стало известно о возможном присутствии Лаврова на встрече Путина и Байдена

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров может присутствовать на встрече российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

«Исхожу из того, что Лавров примет участие во встрече Путина и Байдена в Женеве, но пока идет согласование», — рассказал дипломат.

Кроме того, стало известно о возможном присутствии послов России и США. Однако формат встречи президентов еще не согласован, и окончательные решения не приняты.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие во встрече президентов.

Она запланирована на 16 июня. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, фиксированной повестки мероприятия еще нет. Он отметил, значительная часть времени будет отведена вопросам, которые захотят озвучить сами президенты. В Белом доме рассказали, что политики обсудят контроль вооружений, кибербезопасность, Украину и Белоруссию.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Белом доме анонсировали турне Байдена по Европе «с позиции силы»
Госсекретарь США примет участие во встрече Путина и Байдена
Лавров заявил о неприемлемости ревизии Минских соглашений Украиной