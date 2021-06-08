Стало известно о возможном присутствии Лаврова на встрече Путина и Байдена

Глава МИД России Сергей Лавров может присутствовать на встрече российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

«Исхожу из того, что Лавров примет участие во встрече Путина и Байдена в Женеве, но пока идет согласование», — рассказал дипломат.

Кроме того, стало известно о возможном присутствии послов России и США. Однако формат встречи президентов еще не согласован, и окончательные решения не приняты.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие во встрече президентов.

Она запланирована на 16 июня. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, фиксированной повестки мероприятия еще нет. Он отметил, значительная часть времени будет отведена вопросам, которые захотят озвучить сами президенты. В Белом доме рассказали, что политики обсудят контроль вооружений, кибербезопасность, Украину и Белоруссию.

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