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В Белом доме анонсировали турне Байдена по Европе «с позиции силы»

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Carlos Barria / REUTERS

Президент США Джо Байден начинает европейское турне «с позиции силы». Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

Байден 16 июня встретится с Владимиром Путиным в Женеве, до этого он в рамках первой зарубежной поездки посетит саммиты НАТО и ЕС. О намерении американского лидера пообщаться с российским коллегой стало известно 13 апреля после их телефонного разговора. В частности, Байден призвал президента России провести двусторонний саммит на территории нейтральной страны.

Ранее Салливан указал, что Белый дом рассматривает встречу с российским президентом «не как поощрение, а как жизненно необходимую часть защиты американских интересов и ценностей». Он также отметил, Джо Байден пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому поговорить с Владимиром Путиным о суверенитете республики.

6 июня Байден в статье журнала The Washington Post заявил, что хочет стабильных и предсказуемых отношений с Россией. «Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений, в рамках которых мы могли бы работать с Россией по таким вопросам, как стратегическая стабильность и контроль над вооружениями», — сказал глава Белого дома.

В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в случае агрессивных и безрассудных действий России по отношению к Вашингтону или его союзникам последует ответ. Он отметил, что США «предпочли бы иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией», но при этом пригрозил, что в противном случае Вашингтону придется принимать меры.

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