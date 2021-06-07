В Белом доме анонсировали турне Байдена по Европе «с позиции силы»

Президент США Джо Байден начинает европейское турне «с позиции силы». Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

Байден 16 июня встретится с Владимиром Путиным в Женеве, до этого он в рамках первой зарубежной поездки посетит саммиты НАТО и ЕС. О намерении американского лидера пообщаться с российским коллегой стало известно 13 апреля после их телефонного разговора. В частности, Байден призвал президента России провести двусторонний саммит на территории нейтральной страны.

Ранее Салливан указал, что Белый дом рассматривает встречу с российским президентом «не как поощрение, а как жизненно необходимую часть защиты американских интересов и ценностей». Он также отметил, Джо Байден пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому поговорить с Владимиром Путиным о суверенитете республики.

6 июня Байден в статье журнала The Washington Post заявил, что хочет стабильных и предсказуемых отношений с Россией. «Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений, в рамках которых мы могли бы работать с Россией по таким вопросам, как стратегическая стабильность и контроль над вооружениями», — сказал глава Белого дома.

В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в случае агрессивных и безрассудных действий России по отношению к Вашингтону или его союзникам последует ответ. Он отметил, что США «предпочли бы иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией», но при этом пригрозил, что в противном случае Вашингтону придется принимать меры.