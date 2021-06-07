В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Байдена

Предложения по месту встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве есть, но они будут озвучены синхронно с американской стороной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Смотрите, действительно там по месту есть уже более-менее понятные предложения, но я не буду сейчас предвосхищать», — ответил он на вопрос журналистов.

Встреча Путина и Байдена запланирована на 16 июня в Женеве. Как ранее сообщил Песков, фиксированной повестки мероприятия нет. По его словам, значительная часть времени будет отведена вопросам, которые захотят озвучить сами президенты. В ответ на уточняющий вопрос Песков заметил, что Путин не планирует специально поднимать тему Белоруссии.

В Белом доме ранее сообщили, что одной из тем, выбранных Байденом для разговора с Путиным, станет кибербезопасность.