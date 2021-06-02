Байдена назвали «мальчиком на побегушках» у Кремля

Американский аналитик Том Роган высказался о политике президента США Джо Байдена в отношении России и назвал его «мальчиком на побегушках» у Кремля. Его слова передает Washington Examiner.

Эксперт рассказал о нескольких «подарках» американского лидера Москве. В их числе он назвал отказ Вашингтона от новых санкций против строительства газопровода «Северный поток-2», а также ограничение полномочий американской нефтяной компании Delta Crescent Energy в Сирии. По словам Рогана, курдские и арабские власти на сирийской территории перестанут видеть в США своего партнера, и это усилит позиции Москвы в регионе.

«Мы видим, как Байден пресмыкается перед [президентом России Владимиром] Путиным», — отметил аналитик. Он предположил, что американский лидер старается завоевать расположение российского президента любой ценой. По мнению Рогана, главе США пришлось якобы «умолять» Путина о двусторонней встрече в Женеве.

1 июня в США завили о заочной победе Путина над Байденом. Журналист The American Spectetor отметил, что если целью встречи двух лидеров останется восстановление «предсказуемости и стабильности» в двусторонних отношениях, в ее проведении нет смысла. Он подчеркнул, что для Путина эта цель уже достигнута, и он находится в более выгодном положении.

Встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве.