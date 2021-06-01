В США заявили о заочной победе Путина над Байденом

В США заявили о заочной победе президента России Владимира Путина над американским президентом Джо Байденом. Такое мнение высказал обозреватель издания The American Spectator Джед Баббин.

Журналист отметил, что если целью встречи двух лидеров останется восстановление «предсказуемости и стабильности» в двусторонних отношениях, в ее проведении нет смысла. Он подчеркнул, что для Путина эта цель уже достигнута, и он находится в более выгодном положении.

Баббин предположил, что американский президент обойдет большинство острых тем на предстоящей встрече в угоду сохранения стабильности. Он заключил, что Байден заранее уступил своему российскому коллеге.

Журналист также напомнил, что лидер США неоднократно угрожал Москве серьезными последствиями в случае ее «агрессивного поведения». Однако после ситуации с обострением конфликта на Украине никакие новые ограничения для российской стороны не были введены. По мнению Баббина, «непоколебимая поддержка» Киева американской стороной выражается только на словах.

Ранее сообщалось, что в решениях Байдена увидели новый курс в отношениях с Россией. По мнению эксперта, еще до двусторонней встречи глав МИД России и США в Рейкьявике в решениях американского лидера прослеживался курс на «более стабильные и предсказуемые отношения» с Москвой.

25 мая стало известно, что встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, детали переговоров еще предстоит согласовать. Белый дом, в свою очередь, подтвердил дату грядущего саммита. Пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки сообщила, что главы государств обсудят весь спектр актуальных вопросов.