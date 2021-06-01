Мир
 
Последние новости
Суд вынес приговор до смерти забившей мальчика российской паре
Пушков ответил на фразу украинского депутата о «квакающих в Москве жабах»
Путина пригласили на международные переговоры по климату
Раскрыта причина обысков у Александра Соловьева
Российские власти увеличат на сотни миллиардов поддержку электрокаров
В МИД рассказали о «страшной правде» вокруг слежки США за Меркель
Азаров рассказал о попытках Украины вернуть экономику на уровень 1990 года
Бывшая жена лидера Little Big резко ответила солистке группы Софье Таюрской
Раскрыто число тяжелых «Охотников» у Су-57
Новости партнеров
Прослушать новость

В США заявили о заочной победе Путина над Байденом

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Дружинин / Reuters

В США заявили о заочной победе президента России Владимира Путина над американским президентом Джо Байденом. Такое мнение высказал обозреватель издания The American Spectator Джед Баббин.

Журналист отметил, что если целью встречи двух лидеров останется восстановление «предсказуемости и стабильности» в двусторонних отношениях, в ее проведении нет смысла. Он подчеркнул, что для Путина эта цель уже достигнута, и он находится в более выгодном положении.

Баббин предположил, что американский президент обойдет большинство острых тем на предстоящей встрече в угоду сохранения стабильности. Он заключил, что Байден заранее уступил своему российскому коллеге.

Журналист также напомнил, что лидер США неоднократно угрожал Москве серьезными последствиями в случае ее «агрессивного поведения». Однако после ситуации с обострением конфликта на Украине никакие новые ограничения для российской стороны не были введены. По мнению Баббина, «непоколебимая поддержка» Киева американской стороной выражается только на словах.

Ранее сообщалось, что в решениях Байдена увидели новый курс в отношениях с Россией. По мнению эксперта, еще до двусторонней встречи глав МИД России и США в Рейкьявике в решениях американского лидера прослеживался курс на «более стабильные и предсказуемые отношения» с Москвой.

25 мая стало известно, что встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, детали переговоров еще предстоит согласовать. Белый дом, в свою очередь, подтвердил дату грядущего саммита. Пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки сообщила, что главы государств обсудят весь спектр актуальных вопросов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Biden’s Summit with ‘Killer’ Putin
МИД заявил о расхождении повесток Путина и Байдена
МИД России понадеялся на итоги встречи Путина и Байдена