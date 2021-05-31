Мир
 
Последние новости
Шойгу анонсировал ответ России на действия НАТО
В Совфеде оценили развешанные в Киеве плакаты с оскорблениями Москвы
Россия пообещала озвучить «неприятные сигналы» для США
Нурмагомедов объяснил проблемы с организацией боя Емельяненко и Джигана
Крупнейшие банки повысили ставки по ипотеке
Задержанного за помощь оппозиции россиянина поместили в СИЗО МВД Белоруссии
Бывшего вице-президента Федерации тенниса России допросили по делу о расстреле
Россияне массово поехали на поездах в несколько городов внутри страны
Актера из фильма «Женитьба Бальзаминова» нашли мертвым
Вора в законе Циркача назвали новым лидером российского криминала
Новости партнеров
Прослушать новость

МИД заявил о расхождении повесток Путина и Байдена

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Повестки президента США Джозефа Байдена и его российского коллеги Владимира Путина не совпадают. Об их расхождении заявил в преддверии встречи двух лидеров заместитель главы российского МИД Сергей Рябков. Об этом сообщает ТАСС.

«Повестки дня США и РФ не совпадают, но мы традиционно готовы реагировать на любые постановки вопросов с американской стороны. К сожалению, встречной готовности наблюдается гораздо меньше и реже», — приводит агентство слова дипломата.

Рябков также добавил, что американской стороне следует в предстоящие дни ждать от Москвы «сигналов, которые будут для них некомфортны», но отметил, что не имеет в виду встречу первых лиц государств.

Ранее Байден рассказал о своих намерениях обсудить с Путиным тему соблюдения прав человека. «Я встречусь с президентом Путиным через несколько недель в Женеве. Ясно заявлю, что мы не позволим нарушать эти права [человека]», — заявил американский лидер.

26 мая в Кремле поделились ожиданиями от встречи двух президентов. По словам официального представителя Дмитрия Пескова, Россия не склонна ожидать, что первая встреча лидеров государств позволит выйти на понимание по вопросам глубокого несогласия.

Встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Байден назвал тему для обсуждения на встрече с Путиным
Пушков прокомментировал слова Байдена о встрече с Путиным
В США оценили влияние приписываемой России кибератаки на саммит Путина и Байдена
Зеленский захотел поговорить с Байденом раньше Путина