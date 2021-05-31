МИД заявил о расхождении повесток Путина и Байдена

Повестки президента США Джозефа Байдена и его российского коллеги Владимира Путина не совпадают. Об их расхождении заявил в преддверии встречи двух лидеров заместитель главы российского МИД Сергей Рябков. Об этом сообщает ТАСС.

«Повестки дня США и РФ не совпадают, но мы традиционно готовы реагировать на любые постановки вопросов с американской стороны. К сожалению, встречной готовности наблюдается гораздо меньше и реже», — приводит агентство слова дипломата.

Рябков также добавил, что американской стороне следует в предстоящие дни ждать от Москвы «сигналов, которые будут для них некомфортны», но отметил, что не имеет в виду встречу первых лиц государств.

Ранее Байден рассказал о своих намерениях обсудить с Путиным тему соблюдения прав человека. «Я встречусь с президентом Путиным через несколько недель в Женеве. Ясно заявлю, что мы не позволим нарушать эти права [человека]», — заявил американский лидер.

26 мая в Кремле поделились ожиданиями от встречи двух президентов. По словам официального представителя Дмитрия Пескова, Россия не склонна ожидать, что первая встреча лидеров государств позволит выйти на понимание по вопросам глубокого несогласия.

Встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве.