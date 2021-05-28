В США оценили влияние приписываемой России кибератаки на саммит Путина и Байдена

Кибератаки на государственные организации США, приписываемые России, не повлияют на проведение саммита президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена. Об этом на брифинге заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, ее слова передает ТАСС.

«Мы осведомлены об инциденте с фишингом, и мы мониторим ситуацию. Агентство по обеспечению кибербезопасности и безопасности инфраструктуры занимается этим инцидентом и работает с Агентством США по международному развитию», — сказала Жан-Пьер, оценив фишинг как классический и добавив, что системы блокируют такие атаки автоматически.

Ранее 28 мая компания Microsoft заявила о новых хакерских атаках на ряд научно-исследовательских, консалтинговых и некоммерческих организаций, а также государственных агентств США. По данным корпорации, за атакой стоит «группировка Nobelium из России», связанная с атаками на клиентов SolarWinds в 2020 году. Злоумышленники разослали письма с фишинговыми ссылками, после перехода по которым на устройство загружалось вредоносное программное обеспечение.

В Кремле назвали обвинения России в атаке голословными. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, кибератаки не входят в повестку встречи Путина и Байдена.