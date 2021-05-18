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Переживший «российскую кибератаку» трубопровод в США снова сообщил о проблемах

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Фото: Andrew Kelly / Reuters

Крупнейший оператор трубопроводов в США Colonial Pipeline, ранее переживший кибератаку, снова столкнулся с перебоями в связи. Об этом сообщает агентство Reuters cо ссылкой на компанию.

Пока неясно, что именно мешает работе по распределению топлива и когда удастся с этим справиться.

Ранее компания Colonial Pipeline полностью восстановила поставки топлива на восточном побережье США после хакерской атаки вируса-вымогателя. Согласно заявлению компании, вся система трубопроводов была безопасно перезапущена, после этого потребуется несколько дней, чтобы цепочки поставок нормализовались.

8 мая компания Colonial Pipeline, которая является крупнейшим в США оператором топливных трубопроводов, сообщила, что ее атаковал вирус-вымогатель. Журналисты CNN утверждали, что за кибератакой стоит группировка русских хакеров и их сообщество DarkSide.

Президент США Джо Байден подчеркнул, что Москва не стоит за произошедшим. Однако при этом американский лидер считает, что совершившие нападение киберпреступники «находятся на территории России».

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