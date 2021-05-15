Атаковавшая трубопровод в США хакерская группировка объявила о самороспуске

Хакерская группировка DarkSide, атаковавшая американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, объявила о самороспуске. Об этом пишет The Wall Street Journal.

О решении прекратить свою деятельность хакеры сообщили своим сообщникам. Причиной такого шага киберпреступники назвали давление США и возросший интерес со стороны правоохранительных органов. Также хакеры рассказали о потере доступа к используемым серверам.

Впрочем, эксперты в сфере кибербезопасности утверждают, что заявления хакеров о прекращении деятельности являются частым явлением. После короткого перерыва группировки снова заявляют о себе, но уже под другим названием.

Colonial Pipeline 13 мая возобновила работу трубопровода. При этом энергетическая компания США Chevron спрогнозировала «ограниченные» проблемы с поставками топлива из-за кибератаки.

8 мая компания Colonial Pipeline, которая является крупнейшим в США оператором топливных трубопроводов, сообщила, что ее атаковал вирус-вымогатель. Позднее стало известно, что компания спустя несколько часов после атаки заплатила хакерам выкуп почти в пять миллионов долларов, выплата прошла в неотслеживаемой криптовалюте.