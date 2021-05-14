Разведка США узнала детали «связанной с Россией» кибератаки на трубопровод

Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) США узнало от трубопроводной компании Colonial Pipeline детали кибератаки, которую она пережила. Об этом на брифинге для журналистов рассказал исполняющий обязанности руководителя CISA Брэндон Уэйлс, передает ТАСС.

«Поздно минувшим вечером [в среду] мы получили данные о некоторых отличительных признаках этой хакерской атаки на Colonial [Pipeline]», — приводит агентство слова Уэйлса. Он также добавил, что разведка — в том числе Федеральное бюро расследований — работает над тем, чтобы наиболее широким образом раскрыть эту информацию для американцев. Полной картины произошедшего пока нет, однако первоначальные сведения о ситуации уже в распоряжении спецслужб.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия несет «некоторую ответственность» за кибератаку на оператора трубопровода Colonial Pipeline, даже если в процессе расследования информация о причастности Москвы не появится — дело в том, что нападавшие, предположительно, находились на территории России.

Президент США Джо Байден за день до этого подчеркнул, что не подозревает российские власти в причастности к нападению.

Colonial Pipeline 13 мая возобновила работу трубопровода. При этом энергетическая компания США Chevron спрогнозировала «ограниченные» проблемы с поставками топлива из-за кибератаки.

8 мая компания Colonial Pipeline, которая является крупнейшим в США оператором топливных трубопроводов, сообщила, что ее атаковал вирус-вымогатель. Журналисты CNN утверждали, что за кибератакой стоит группировка русских хакеров и их сообщество DarkSide.