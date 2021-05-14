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США сочли Россию «ответственной» за кибератаку вне зависимости от расследования

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Фото: Pixabay

Власти США считают, что Россия несет «некоторую ответственность» за кибератаку на оператора трубопровода Colonial Pipeline, даже если в процессе расследования информация о причастности Москвы не появится. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ее слова приводит РИА Новости.

«Страна, где находятся преступники, (...) даже если подтверждено, что у нас после проведения процесса расследования нет информации, чтобы власти участвовали в этом, все равно несет некоторую ответственность», — подчеркнула Псаки.

8 мая компания Colonial Pipeline, которая является крупнейшим в США оператором топливных трубопроводов, сообщила, что ее атаковал вирус-вымогатель. Журналисты CNN утверждали, что за кибератакой стоит группировка русских хакеров и их сообщество DarkSide. Президент США Джо Байден подчеркнул, что Москва не стоит за произошедшим. Однако при этом американский лидер считает, что совершившие нападение киберпреступники «находятся на территории России».

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