Стало известно о роспуске атаковавшей американский трубопровод группы хакеров

Группа хакеров DarkSide, которая, по версии властей США, осуществила атаку на американский трубопровод Colonial Pipeline, приняла решение о роспуске. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным американского издания, участники объединения пошли на данный шаг из-за того, что на них все сильнее давят правоохранительные органы и Вашингтон. Также отмечается, что хакеры сообщили своим коллегам из других группировок о потере доступа к инфраструктуре, необходимой им для осуществления преступной деятельности.

Ранее компания Colonial Pipeline полностью восстановила поставки топлива на восточном побережье США после хакерской атаки вируса-вымогателя. Согласно заявлению компании, вся система трубопроводов была безопасно перезапущена, после этого потребуется несколько дней, чтобы цепочки поставок нормализовались.

8 мая компания Colonial Pipeline, которая является крупнейшим в США оператором топливных трубопроводов, сообщила, что ее атаковал вирус-вымогатель. Журналисты CNN утверждали, что за кибератакой стоит группировка русских хакеров и их сообщество DarkSide. Президент США Джо Байден подчеркнул, что Москва не стоит за произошедшим. Однако при этом американский лидер считает, что совершившие нападение киберпреступники «находятся на территории России».