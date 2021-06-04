В Кремле рассказали о предстоящей встрече Байдена и Путина

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена — действительно важное событие, однако пока нет причин для завышенных ожиданий, поскольку каких-либо серьезных сдвигов в диалоге между двумя государствами не предвидится. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире Первого канала, его слова приводит РИА Новости.

«Настолько велик потенциал наших разногласий и даже конфликтных моментов в наших двусторонних отношениях, что ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится», — заметил представитель Кремля.

Песков добавил, что в ходе встречи главы государств смогут затронуть имеющиеся между Москвой и Вашингтоном противоречия, а также вынести на обсуждение темы и проблемы, которые считают первоочередными.

Встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве. Как заявила пресс-секретарь американского президента Джен Псаки, одной из тем, выбранных Байденом для разговора с Путиным, станет кибербезопасность. Как уточнял Песков, подписание совместных документов по итогам переговоров лидеров двух стран не согласовано.