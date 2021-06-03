Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил вероятность возвращения к работе послов России и США после встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщают «Известия».

Как пишет газета, на вопрос, может ли быть итогом переговоров возвращение послов, он ответил, «Может быть, а может и не быть».

Информированный источник рассказал «Известиям», что возобновление работы послов было бы «небольшим сигналом желания продолжать диалог». Он отметил, что стороны «не испытывают иллюзий» в отношении встречи.

Встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве. Как заявила пресс-секретарь американского президента Джен Псаки, одной из тем, выбранных Байденом для разговора с Путиным, станет кибербезопасность. Как сообщал Песков, подписание совместных документов по итогам переговоров лидеров двух стран не согласовано.