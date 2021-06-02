Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Байдена

Подписание совместных документов по итогам переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не согласовано. Детали саммита раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его сообщение публикует РИА Новости в среду, 2 июня.

Также Песков уточнил, что вопросы кибербезопасности, скорее всего, будут обсуждаться лидерами стран.

Накануне пресс-секретарь российского лидера сообщил, что никто не собирается «стерилизовать повестку дня перед саммитом».

Ранее Байден заявил о желании обсудить с Путиным тему соблюдения прав человека. В свою очередь, в Кремле не ожидают, что первая встреча лидеров государств позволит выйти на уровень понимания по вопросам «глубокого несогласия», однако российская сторона готова «реагировать на любые постановки вопросов».

Встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве.