Россия
 
Последние новости
Россия предупредила о планах НАТО тайно перебросить современное оружие в Донбасс
Главный инфекционист США «защитил» Китай от обвинений в утечке коронавируса
Белорусский оппозиционер написал заявление на Лукашенко в прокуратуру Польши
В проблемах с российской базой в Африке увидели «руку США»
Netflix вернул слово «бандеровец» в фильм «Брат 2»
У амазонского племени обнаружили секрет замедленного старения
Глава Минэнерго порассуждал о росте цен на нефть до 100 долларов
Похожие на сестер мать и совершеннолетняя дочь прославились в сети
В центре Москвы неизвестный открыл стрельбу
Новости партнеров
Прослушать новость

Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Байдена

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Подписание совместных документов по итогам переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не согласовано. Детали саммита раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его сообщение публикует РИА Новости в среду, 2 июня.

Также Песков уточнил, что вопросы кибербезопасности, скорее всего, будут обсуждаться лидерами стран.

Накануне пресс-секретарь российского лидера сообщил, что никто не собирается «стерилизовать повестку дня перед саммитом».

Ранее Байден заявил о желании обсудить с Путиным тему соблюдения прав человека. В свою очередь, в Кремле не ожидают, что первая встреча лидеров государств позволит выйти на уровень понимания по вопросам «глубокого несогласия», однако российская сторона готова «реагировать на любые постановки вопросов».

Встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Песков рассказал о подготовке встречи Путина с Байденом
МИД заявил о расхождении повесток Путина и Байдена
Байден назвал тему для обсуждения на встрече с Путиным