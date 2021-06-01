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Песков рассказал о подготовке встречи Путина с Байденом

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Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Подготовка к встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена продолжается, никто не собирается «стерилизовать повестку дня перед саммитом», рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 1 июня.

«Очень важно, чтобы этот саммит состоялся», — сказал он.

31 мая в МИД России заявили, что повестки президента США и РФ не совпадают, но российская сторона традиционно готова «реагировать на любые постановки вопросов с американской стороны».

Ранее Байден рассказал о своих намерениях обсудить с Путиным тему соблюдения прав человека. Между тем в Кремле не ожидают, что первая встреча лидеров государств позволит выйти на уровень понимания по вопросам «глубокого несогласия».

Встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве.

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