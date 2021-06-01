Американцев рассмешило предупреждение Байдена Путину

Американские читатели отказались верить в серьезность слов президента США Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина, пишет РИА Новости.

Пользователей сайта телеканала Fox News рассмешила попытка американского президента «звучать жестко». Американцы отметили, что попытка на этот раз оказалась неудачной.

Один из читателей отметил, что «Байден не сможет укусить, а его лай вовсе не пугает». «Я полагаю, эти разговоры о Китае и России должны заставить меня думать, что Байден — крутой парень. Но это не сработало. И это не сработает с Китаем и Россией», — считает другой.

Также некоторые комментаторы указали на двуличие американского президента. Читатель под ником Rightside101 заявил, что лидеры других стран «Байденом как хотят и знают, что его комментарии рассчитаны сугубо для американской прессы».

26 мая в Кремле поделились ожиданиями от встречи двух президентов. По словам официального представителя Дмитрия Пескова, Россия не склонна ожидать, что первая встреча лидеров государств позволит выйти на понимание по вопросам глубокого несогласия.

Встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве.