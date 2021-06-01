Мир
 
Последние новости
Россиян предупредили об изменениях в законах с 1 июня
Нед Старк из «Игры престолов» перестал смотреть сериал после своей казни
Кейт Миддлтон захотела превратить принца Уильяма в Человека-паука
Москвичам предсказали «суховатое» лето 
Названы сроки накопления на однокомнатную квартиру в регионах России
Ургант возмутился нормой покупки алкоголя в одни руки
Мать погибшей девушки обвинила в ее смерти жевательную резинку
Досуг британцев оказался на грани выживания из-за мигрантов
Отказавшаяся от карантина Швеция смягчит ограничения
Новости партнеров
Прослушать новость

Американцев рассмешило предупреждение Байдена Путину

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Joshua Roberts / Reuters

Американские читатели отказались верить в серьезность слов президента США Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина, пишет РИА Новости.

Пользователей сайта телеканала Fox News рассмешила попытка американского президента «звучать жестко». Американцы отметили, что попытка на этот раз оказалась неудачной.

Один из читателей отметил, что «Байден не сможет укусить, а его лай вовсе не пугает». «Я полагаю, эти разговоры о Китае и России должны заставить меня думать, что Байден — крутой парень. Но это не сработало. И это не сработает с Китаем и Россией», — считает другой.

Также некоторые комментаторы указали на двуличие американского президента. Читатель под ником Rightside101 заявил, что лидеры других стран «Байденом как хотят и знают, что его комментарии рассчитаны сугубо для американской прессы».

26 мая в Кремле поделились ожиданиями от встречи двух президентов. По словам официального представителя Дмитрия Пескова, Россия не склонна ожидать, что первая встреча лидеров государств позволит выйти на понимание по вопросам глубокого несогласия.

Встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
МИД заявил о расхождении повесток Путина и Байдена
Байдена раскритиковали за «жуткие» замечания в адрес маленькой девочки
В Кремле поделились ожиданиями от встречи Путина и Байдена