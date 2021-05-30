Байдена раскритиковали за «жуткие» замечания в адрес маленькой девочки

Президента США Джо Байдена раскритиковали за замечания в адрес маленькой девочки, которые он позволил себе во время выступления на военной базе в Вирджинии. Об этом пишет Daily Mail.

Американский лидер в ходе своей речи отвлекся на дочь одного из военнослужащих. «Мне нравятся заколки в твоих волосах. Посмотрите на нее, она выглядит так, будто ей 19 лет, сидит как маленькая леди, скрестив ноги», — сказал он.

Издание приводит комментарии к видео, выложенному в соцсетях. В частности, пользователи назвали поведение 78-летнего Байдена «супер жутким», и поиронизировали, что если бы подобный поступок совершил Дональд Трамп, то эта новость была бы главной в The New York Times и CNN минимум две недели.

Ранее бывший первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган объяснил слова Джо Байдена о российском президенте Владимире Путине. По его мнению, американский лидер «просто выпалил» резкое высказывание в адрес Путина. «Я думаю, что упоминание о Путине как убийце было просто словом. Честно говоря, эти слова ему внушил интервьюер, и он его поддержал», — заявил он в ходе выступления на Аспенском форуме.