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Россия пообещала озвучить «неприятные сигналы» для США

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Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Россия озвучит ряд «неприятных сигналов» для США в ближайшие дни. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его цитирует РИА Новости.

«Американцы должны исходить из того, что целый ряд сигналов из Москвы — я не говорю в данном случае о встрече на высшем уровне — для них будут некомфортны, в том числе в предстоящие дни», — отметил дипломат.

Рябков также возмутился рекомендациям Вашингтона, согласно которым американские граждане с истекающими визами должны покинуть Россию до середины июня.

Российско-американские отношения ухудшились в марте этого года на фоне резких высказываний американского лидера Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина и взаимных обвинений в создании напряженности. Кроме того, 15 апреля Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Он призвал показать Москве, что она понесет «стратегические и экономические издержки, если продолжит или нарастит свои дестабилизирующие действия на международной арене».

В ответ МИД России опубликовал список санкций против США. Москва выдворит десять американских дипломатов, примет меры по прекращению найма граждан России и третьих стран в посольство или генконсульства США и запретит американским дипломатам поездки за пределы мест их базирования. Кроме того, Соединенные Штаты попали в список недружественных России стран вместе с Чехией.

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