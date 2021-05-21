Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала причину закрытия генконсульства США в Екатеринбурге. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, «американская сторона сама, без какого-либо влияния извне приняла суверенное решение о "заморозке" работы этой дипломатической миссии, а также Генерального консульства во Владивостоке». Она ответила, что это негативно сказалось на оказании консульских услуг не только для россиян, но и для американцев. На Смоленской площади считают неправомерным «искать виноватых», объясняя данный шаг введенным в России запретом на наем местного персонала.

Захарова напомнила, что не Москва, а именно Вашингтон начал длительную «визовую войну», «незаконно конфисковав российскую дипломатическую собственность в США, закрыв генконсульства России в Сиэтле и Сан-Франциско, что отрезало от получения консульских услуг жителей всего западного побережья США».

Ранее российские власти проинформировали посольство США о намерении отложить введение запрета на найм местных граждан. Кроме того, в дипмиссии на месяц продлят оказание постоянных консульских услуг для американских граждан, проживающих в РФ. Среди них — перевыпуск паспортов и выдача свидетельств о рождении.

О решении США закрыть свои консульства во Владивостоке и Екатеринбурге стало известно 19 декабря. При этом в Госдепе пояснили, что подобные меры связаны с оптимизацией работы американской дипмиссии. Консульство во Владивостоке было временно закрыто в марте из-за пандемии коронавируса, а в Екатеринбурге с 1 апреля перестало выдавать визы россиянам и обслуживать американских граждан.