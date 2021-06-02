Швейцария назвала условия аккредитации СМИ на переговоры Байдена с Путиным

Официальный представитель Федерального департамента по международным делам (МИД) Швейцарии Пьер-Ален Эльтшингер пояснил правила аккредитации для СМИ на предстоящие переговоры президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Главным условием аккредитации является наличие сертификатов о прививке от коронавируса, отметил он. При этом необходимо, чтобы вакцины, которыми привиты потенциальные участники, были зарегистрированы Европейским агентством лекарственных средств, либо Федеральным офисом общественного здравоохранения.

На вопрос об участниках, вакцинированных российским препаратом «Спутник V», политик ответил, что они зарегистрированы на саммит Россия — США не будут.

Эльтшингер также рассказал о быстрых тестах на коронавирус. Он заявил, что пройти процедуру можно бесплатно в пресс-центре. Кроме того, отмечается, что это проводится единоразово перед тем, как журналисту будут выдавать специальный бейдж.

16 июня лидеры России и США должны встретиться в Женеве.