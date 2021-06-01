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Белый дом объяснил необходимость встречи Байдена с Путиным

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Фото: Sputnik/Sergey Ilyin/Kremlin / REUTERS

Вашингтон рассчитывает на встречу президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, чтобы разобраться в политике Москвы. Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает «Интерфакс».

«Это наиболее эффективный способ понять планы и намерения России. Саммит — это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы», — сказала она.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что подготовка к встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена продолжается. Никто не собирается «стерилизовать повестку дня перед саммитом», — отметил он.

Встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве. По словам представителей Белого дома, политики поговорят о ситуации на Украине и в Белоруссии, о контроле над вооружениями и о соблюдении прав человека. В Кремле считают, что первая встреча президентов не позволит выйти на понимание по вопросам глубокого несогласия. Кроме того, подписания документов по итогам переговоров не планируется.

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