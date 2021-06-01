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Лавров рассказал об отсутствии иллюзий перед встречей Путина и Байдена

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Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

У Москвы отсутствуют иллюзии относительно предстоящей встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости.

«Мы не пытаемся создавать впечатление, что будут какие-то прорывы, исторические судьбоносные решения. Но сам факт разговора двух ведущих ядерных держав на уровне первых лиц, конечно же, важен», — отметил министр.

Лавров добавил, что президенты должны обменяться мнениями об угрозах вокруг России и США.

Встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве. По словам представителей Белого дома, политики поговорят о ситуации на Украине и в Белоруссии, о контроле над вооружениями и о соблюдении прав человека. В Кремле считают, что первая встреча президентов не позволит выйти на понимание по вопросам глубокого несогласия. Кроме того, подписания документов по итогам переговоров не планируется.

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