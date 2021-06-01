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Швейцария предупредила о закрытии неба на время встречи Путина и Байдена

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Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Швейцарские власти предупредили о возможном закрытии неба для полетов гражданской авиации над Женевой на время встречи президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

В швейцарском Федеральном департаменте по обороне, гражданской защите населения и спорту отметили, что ведется подготовка к наблюдению за воздушным пространством в день встречи глав государств.

«Возможные меры включают наблюдение за воздушным пространством, развертывание боевых самолетов и наземных средств ПВО, а также ограничение на использование воздушного пространства для гражданской авиации», — заявила представитель ведомства Лоренц Фришкнехт.

Ранее Белый дом назвал темы встречи Байдена и Путина: политики поговорят о ситуации на Украине и в Белоруссии. Кроме того, в Вашингтоне хотят обсудить контроль над вооружениями и тему соблюдения прав человека.

В Кремле поделились ожиданиями от встречи двух лидеров. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва не склонна ожидать, что первая встреча президентов позволит выйти на понимание по вопросам глубокого несогласия. Песков также предостерег журналистов от чрезмерным ожиданий. По его словам, подписание документов по итогам переговоров не планируется.

Встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве.

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