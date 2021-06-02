Американец из российской колонии дал совет Байдену перед встречей с Путиным

Осужденный за шпионаж против России американец Пол Уилан дал совет президенту США Джо Байдену в преддверии его встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Axios.

Уилан призвал президента США решить вопрос о задержании американских граждан по политическим мотивам во время его грядущей встречи с президентом России. Он также назвал предстоящий саммит «хорошим шагом в правильном направлении» и добавил, что знает, что Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен «работают над его освобождением и возвращением домой».

Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. На изъятой у него флешке, по данным следствия, была обнаружена информация, составляющая государственную тайну. Адвокат американца утверждал, что на носителе были личные сведения о его отдыхе в России во время предыдущих посещений.

4 августа 2020-го года приговор Мосгорсуда, согласно которому Уилан осужден на 16 лет колонии строгого режима, вступил в законную силу. Американца отправили в колонию ИК-18 в Мордовии.

Ранее в американской дипмиссии отмечали, что немедленное освобождение Пола Уилана станет лучшим подарком для Штатов.

Встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве.