В Германии поделились ожиданиями от встречи Путина и Байдена

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена может помочь странам найти больше точек соприкосновения и сблизиться по ряду вопросов. Такими ожиданиями поделилась премьер-министр земли в ФРГ Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг, ее слова приводит ТАСС.

Швезиг напомнила, что сразу с приходом новой администрации США послали положительный сигнал, касающийся сотрудничества с Россией по контролю над вооружениями. «Я надеюсь также, что переговоры президента Байдена и президента Путина внесут вклад в дальнейший поиск общих [подходов], а не различий», — сказала политик.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал «Ленте.ру», что важно, чтобы лидеры России и США нашли взаимопонимание по некоторым ключевым сюжетам. В качестве возможных направлений, где президенты могут достичь определенных договоренностей, Рябков назвал область информационно-коммуникационных технологий и кибербезопасности и сферу контроля над вооружениями.

Встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве.