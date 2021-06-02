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В Германии поделились ожиданиями от встречи Путина и Байдена

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Мануэла Швезиг
Мануэла Швезиг
Фото: John MacDougall / Reuters

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена может помочь странам найти больше точек соприкосновения и сблизиться по ряду вопросов. Такими ожиданиями поделилась премьер-министр земли в ФРГ Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг, ее слова приводит ТАСС.

Швезиг напомнила, что сразу с приходом новой администрации США послали положительный сигнал, касающийся сотрудничества с Россией по контролю над вооружениями. «Я надеюсь также, что переговоры президента Байдена и президента Путина внесут вклад в дальнейший поиск общих [подходов], а не различий», — сказала политик.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал «Ленте.ру», что важно, чтобы лидеры России и США нашли взаимопонимание по некоторым ключевым сюжетам. В качестве возможных направлений, где президенты могут достичь определенных договоренностей, Рябков назвал область информационно-коммуникационных технологий и кибербезопасности и сферу контроля над вооружениями.

Встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве.

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