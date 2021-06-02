В МИД России поделились ожиданиями от встречи Путина и Байдена

Во время встречи в Женеве президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден могут достичь взаимопонимания и прийти к договоренностям по некоторым вопросам, включая кибербезопасность и контроль над вооружениями. Такими ожиданиями в интервью «Ленте.ру» поделился замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Мы находимся в самом разгаре подготовительной работы. Подготовка осуществляется как по содержанию этого контакта, так и организационные некоторые вопросы пока не отработаны и не улажены», — рассказал Рябков.

По словам дипломата, в МИД стремятся создать все необходимые предпосылки для того, чтобы встреча в Женеве прошла продуктивно и привела к определенным решениям. Рябков подчеркнул, что договоренности между лидерами России и США могут «остановить сползание двусторонних отношений и дальше в пучину, в болото проблем и начать немного стабилизировать их, находить очаги нормальности в наших отношениях».

В качестве одного из возможных направлений для подобных договоренностей Рябков назвал область информационно-коммуникационных технологий и кибербезопасности. Дипломат напомнил, что российский президент Владимир Путин даже подготовил программу двусторонней работы с США в данной сфере.

Кроме того, важной сферой для взаимодействия двух стран остается контроль над вооружениями, добавил Рябков. «Здесь уже все международное сообщество, по-моему, ждет от России и США, от двух крупнейших ядерных держав, запуска структурированного, регулярного диалога по ситуации в сфере стратегической стабильности», — сказал дипломат. Замглавы МИД рассказал, что российская сторона уже передала США перечень предложений по тематике, но ответа пока не получила.

Встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.