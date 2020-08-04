Раскрыта судьба осужденного за шпионаж против России американца после приговора

Раскрыта судьба осужденного за шпионаж против России американца Пола Уилана после приговора. Об этом во вторник, 4 августа, со ссылкой на его брата сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, 4 августа приговор Мосгорсуда, согласно которому американец осужден на 16 лет колонии строгого режима, вступил в законную силу. Уилана отправили в колонию ИК-18, которая располагается в Республике Мордовия.

Ранее Уилан объявил, что не будет обжаловать приговор Мосгорсуда из-за того, что Москва и Вашингтон готовятся к обмену заключенными и смысла в этом нет. Позже защита американца сообщала, что его могут обменять на заключенных в тюрьмах США россиян в августе или сентябре.

Гражданина США задержали в Москве 28 декабря 2018 года. На изъятой у него флешке была обнаружена информация, составляющая государственную тайну. Адвокат американца утверждал, что на носителе были личные сведения о его отдыхе в России во время предыдущих посещений.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru