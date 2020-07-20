Защита Уилана рассказала о сроках обмена на заключенных в тюрьмах США россиян

Осужденного за шпионаж американца Пола Уилана могут обменять на заключенных в тюрьмах США россиян в августе или сентябре. О возможных сроках освобождения стало известно от его адвоката Владимира Жеребенкова, передает РИА Новости.

«Как идут переговоры, мы не знаем: ими занимаются не адвокаты, а политики или спецслужбы. Обычно такая процедура [обмена] занимает два-три месяца», — рассказал адвокат. Он добавил, что сейчас Уилан находится в московском СИЗО «Лефортово», пока что его не этапируют в колонию, несмотря на вступивший в силу приговор.

15 июня Мосгорсуд приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже. Владимир Жеребенков в тот же день рассказал о возможности обмена на Константина Ярошенко или Виктора Бута, заключенных в американских тюрьмах. Российский МИД отрицает эти заявления.

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