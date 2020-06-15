В России американцу Уилану вынесли приговор за шпионаж

Мосгорсуд приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима, признав виновным в шпионаже. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба суда.

Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме, так как материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну.

25 мая сообщалось, что прокурор запросил для иностранца 18 лет лишения свободы. Уилан свою вину не признавал и, выступая с последним словом, попросил суд его оправдать.

Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. На изъятой у него флешке была обнаружена информация, составляющая государственную тайну. Адвокат Уилана утверждал, что на флешке были личные сведения о его отдыхе в России во время предыдущих посещений, однако источники газеты «Коммерсантъ» рассказали, что на ней, предположительно, нашли список личного состава одного из подразделений ФСБ. Уилану предъявили обвинение в шпионаже в пользу США.

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