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Лавров назвал поведение обвиняемого в шпионаже американца вызывающим

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Пол Уилан
Пол Уилан

Гражданин США Пол Уилан, которого в России обвиняют в шпионаже, ведет себя вызывающе. Об этом рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе встречи с американским госсекретарем Майком Помпео, передает ТАСС.

«Он угрожает сотрудникам ФСИН, грозит просверлить им голову дрелью и делает многие другие аррогантные высказывания», — заявил Лавров. Он предположил, что подобное поведение Уилана может быть тактикой, которую выбрали его адвокаты, а также добавил, что считает создание «образа мученика» со стороны американца «неправильным и нечестным».

Министр подчеркнул, что российская сторона относится к состоянию здоровья Уилана очень серьезно, и он регулярно проходит осмотры у врачей. Следствие по делу американца уже завершено, на данный момент он проводит ознакомление с обвинительным заключением.

Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявили обвинение в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флешке содержалась информация, составляющая гостайну. Защитник Уилана утверждал, что на флешке были личные сведения о его отдыхе в России во время предыдущих посещений. Сейчас он находится под арестом в следственном изоляторе.

Обвиняемый, в свою очередь, считает свой арест местью за антироссийские санкции США. Об этом Уилан написал в письме родственникам. По словам брата американца, Пол — бывший морской пехотинец, он приехал в Москву на свадьбу к другу. По данным The Washington Post, Уилан регулярно приезжал в Россию с 2007 года.

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