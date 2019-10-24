Обвиняемый в шпионаже американец заявил об угрозах оружием от тюремщика

Обвиняемый в шпионаже в пользу Вашингтона на территории России гражданин США, Великобритании, Канады и Ирландии Пол Уилан заявил, что охранник следственного изолятора (СИЗО) угрожал ему оружием. Об этом в четверг, 24 октября, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, в ходе судебного заседания Уилан заявил, что тюремщик поставил его на колени и угрожал пистолетом. Обвиняемый отметил, что его обращения в прокуратуру о нарушении прав игнорируются, а прокурор отказывается с ним разговаривать.

Кроме того, Уилан обратился к суду с просьбой об отводе прокурора из московской прокуратуры и судьи. Ходатайства рассматриваются.

Ранее, в июне, Уилан призвал лидеров стран, гражданином которых он является, публично поддержать его. Прежде он заявлял об угрозах в свой адрес от следователя ФСБ России.

Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. На изъятой у него флешке была обнаружена информация, составляющая гостайну. Ему предъявили обвинение в шпионаже в пользу США. Адвокат Уилана утверждал, что на флешке были личные сведения о его отдыхе в России во время предыдущих посещений.

Уилан считает свой арест местью за антироссийские санкции США. Об этом он написал в письме родным. По словам брата американца, Пол — бывший морской пехотинец, и приехал в Москву на свадьбу к другу. По данным The Washington Post, Уилан регулярно бывал в России с 2007 года.

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