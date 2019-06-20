Обвиняемый в шпионаже американец попросил о поддержке четырех стран

Обвиняемый в шпионаже на территории России гражданин США, Ирландии, Канады и подданный Великобритании Пол Уилан призвал лидеров этих стран публично его поддержать. Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации агентства, такое заявление Уилан сделал в четверг, 20 июня, в Мосгорсуде.

Обращаясь к американскому президенту Дональду Трампу, он подчеркнул: «Мы не можем сохранить Америку великой до тех пор, пока не будем агрессивно защищать своих граждан, где бы они ни находились в мире».

Ранее в мае Уилан сообщил об угрозах, поступающих ему от следователя ФСБ России. По его словам, сотрудник унижал его, угрожал безопасности и в целом вел себя непрофессионально.

Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявили обвинение в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флешке содержалась информация, составляющая гостайну. Но защитник Уилана утверждал, что на флешке были личные сведения о его отдыхе в России во время предыдущих посещений.

Обвиняемый, в свою очередь, считает свой арест местью за антироссийские санкции США. Об этом Уилан написал в письме родственникам. По словам брата американца, Пол — бывший морской пехотинец, и приехал в Москву на свадьбу к другу. По данным The Washington Post, Уилан регулярно приезжал в Россию с 2007 года.

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