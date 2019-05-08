Обвиненный в шпионаже американец назвал свой арест местью России

Американец Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, заявил, что его арест может быть местью за антироссийские санкции США. Об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на письма Уилана родственникам.

В первом письме, которое семья Уилана получила 26 марта, арестованный просит обратиться к производителю запчастей из Мичигана, где он работал директором по безопасности. Ранее эта компания сотрудничала с фирмой, которая вынуждена была закрыться из-за санкций.

«Это на 100 процентов связано с работой. Обратитесь в BW (BorgWarner — прим. «Ленты.ру») за поддержкой. Месть за санкции», — отметил Уилан.

По словам Дэвида Уилана, брата американца, его родственники с опасением читают письма, которые арестованный писал не сам, а с помощью переводчика и адвоката.

Второе сообщение от Уилана его семья получила 10 апреля. В нем мужчина допускает отсутствие претензий от российских властей конкретно к BorgWarner, однако, по его мнению, Москва хотела нанести ущерб любой другой компании из США.

В BorgWarner подчеркнули, что поездка Уилана в Россию, во время которой его и задержали, не была связана с деятельностью компании. От других комментариев там отказались. В российском МИД также не стали отвечать на вопросы Foreign Policy по предположениям обвиняемого в шпионаже.

Пол Уилан, имеющий гражданство США, Канады, Великобритании и Ирландии, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявили обвинение в шпионаже и арестовали. Обеспокоенность по поводу ареста Уилана выражали в США и Канаде. В свою очередь, в Кремле и МИД России заявляли, что Москва не будет обменивать американца на арестованных за границей российских граждан.

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