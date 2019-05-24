Обвиняемый в шпионаже американский пехотинец обиделся на следователя ФСБ

Бывший морской пехотинец Пол Уилан, арестованный в России по обвинению в шпионаже, рассказал об угрозах, поступающих ему от следователя ФСБ, передает «Интерфакс».

На заседании в Лефортовском суде Москвы, который рассматривает вопрос о продлении срока содержания обвиняемого под стражей, американец заявил о нарушении его прав.

По словам Уилана, следователь унижает и оскорбляет его, угрожает его безопасности и ведет себя непрофессионально. Подсудимый не раскрыл детали нарушений его прав. После этого судья закрыл процесс в связи с наличием материалов с грифом «Секретно».

Следствие просит продлить срок ареста Уилана до 29 августа.

Обвиняемый считает свой арест местью за антироссийские санкции США. Об этом Уилан написал в письме родственникам.

В компании BorgWarner, где работал арестованный американец, подчеркнули, что поездка Уилана в Россию, во время которой его задержали, не была связана с деятельностью компании.

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Пол Уилан, имеющий гражданство США, Канады, Великобритании и Ирландии, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявили обвинение в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. Но защитник Уилана утверждал, что на флэшке были личные сведения о его отдыхе в России во время предыдущих посещений.

По словам брата Уилана, Пол — бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. По данным The Washington Post, Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года.

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