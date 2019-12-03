Россия назвала симуляцией жалобы американского шпиона на здоровье в СИЗО

Российский МИД обвинил Вашингтон в дезинформации по делу обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана. Об этом ведомство пишет в сообщении на своем сайте.

«Налицо очередная массированная кампания дезинформации, нацеленная на очернение образа России», — говорится в заявлении ведомства. В министерстве также отметили, что жалобы Уилана на здоровье ни разу не подтвердились.

Утверждается, что обвиняемый получает квалифицированную лечебную помощь от врачей. Жалобы шпиона российский МИД назвал симуляцией, которая, «видимо, входит в курс подготовки сотрудников американской разведки».

Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявили обвинение в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флешке содержалась информация, составляющая гостайну. Защитник Уилана утверждал, что на флешке были личные сведения о его отдыхе в России во время предыдущих посещений. Сейчас он находится под арестом в следственном изоляторе.

Обвиняемый, в свою очередь, считает свой арест местью за антироссийские санкции США. Об этом Уилан написал в письме родственникам. По словам брата американца, Пол — бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. По данным The Washington Post, Уилан регулярно приезжал в Россию с 2007 года.

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