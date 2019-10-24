Находящийся в СИЗО по обвинению в шпионаже американец научился заказывать пиво

Обвиняемый в шпионаже на территории России гражданин США, Ирландии, Великобритании и Канады Пол Уилан заявил, что научился заказывать пиво по-русски за время судебного процесса. Об этом в четверг, 24 октября, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, в Лефортовском суде, где рассматривается ходатайство ФСБ о продлении Уилану ареста до 29 декабря, обвиняемый сообщил, что его знание русского языка улучшается. По-русски он произнес: «Я хочу одно пиво, пожалуйста». Кто, зачем и при каких обстоятельствах научил его этой фразе, находящийся под арестом в следственном изоляторе Уилан не пояснил.

Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года по подозрению в шпионаже. На найденной у него флешке была обнаружена информация, составляющая гостайну. Уилан своей вины не признает, а его адвокат утверждал, что на флешке были данные и фотографии о прошлых поездках на отдых в Россию. По российскому законодательству Уилану грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

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