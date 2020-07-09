МИД прокомментировал слухи об обмене Уилана на заключенных в тюрьмах США россиян

Россия и США не ведут переговоры о том, чтобы обменять осужденного за шпионаж американца Пола Уилана на россиян, заключенных в американских тюрьмах. Эти слухи прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Слухи на тему якобы ведущихся обсуждений с американской стороной неких вероятных схем размена Уилана на наших граждан не соответствуют действительности», — подчеркнула она.

15 июня Мосгорсуд приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима, признав виновным в шпионаже. Его адвокат Владимир Жеребенков в тот же день рассказал о возможности обмена на Константина Ярошенко или Виктора Бута, заключенных в американских тюрьмах.

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