Жена осужденного в США россиянина отреагировала на информацию о его обмене

Жена осужденного в США на 25 лет россиянина Виктора Бута отреагировала на информацию о его возможном обмене на американца Пола Уилана, осужденного в России на 16 лет. В беседе с РИА Новости Алла Бут призналась, что не имеет об этом никакой информации.

По ее словам, по этому вопросу с ее семьей никто не связывался. О том, что Уилан не собирается обжаловать приговор российских судей и намерен дожидаться обмена, она узнала из новостей. «Что ж, такая его позиция вселяет какую-то надежду, но пока только надежду», — подытожила россиянка.

«Может быть, нашим американским "партнерам" стоит подумать о том, что споры о справедливости можно вести цивилизованно, а главное — без этой охоты на наших граждан в третьих странах, без этого "открытого сезона [охоты] на россиян", который начали американцы арестом моего мужа в Бангкоке в 2008 году?» — заявила жена бизнесмена. По ее словам, и Москва, и Вашингтон выступают за справедливость, однако считают действия друг друга неправомерными.

15 июня Мосгорсуд приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима, признав виновным в шпионаже. Его адвокат Владимир Жеребенков в тот же день рассказал о возможности обмена на Константина Ярошенко или Виктора Бута, заключенных в американских тюрьмах.

В настоящее время Виктор Бут находится в федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс. Бизнесмена, арестованного в 2008-м в Таиланде по запросу Вашингтона, американский суд в апреле 2012-го приговорил к 25 годам по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В США эта организация считается террористической. Россиянин вину не признал.

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