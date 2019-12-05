Виктор Бут рассказал о тайной организации педофилов в США

Усыновленные в США российские дети, которые пропали без вести, могли попасть в сексуальное рабство к педофилам. Об этом рассказал арестованный в Штатах Виктор Бут в разговоре с РИА Новости.

По словам россиянина, в США ежегодно пропадают без вести более 40 тысяч детей. Некоторые из тех, кого удалось обнаружить, находились в сексуальном рабстве. Об этом Бут узнал от своего знакомого, руководителя одного из «народных ополчений», действующих в штате Аляска, Фрэнсиса Шеффера Кокса. С россиянином они познакомились в одной из американских тюрем.

Американец рассказал, что его могли арестовать за обнаружение компромата на нескольких американских федеральных чиновников высокого уровня. Официально Кокса арестовали по обвинению в подготовке сговора с целью убийства полицейских.

«Он стал использовать [компромат] в своих выступлениях, (...) эти чиновники связаны с педофилией и исчезновениями детей», — рассказал Виктор Бут. Американец утверждает, что среди политиков есть и судьи, все они практически объединились в тайную организацию.

Кокс утверждает, что ее членов «крестили» педофилией — гарантированным компроматом, который может стоить карьеры и свободы. В обнаруженных материалах американец нашел упоминание о нескольких российских несовершеннолетних, усыновленных гражданами США, которые пропали без вести и, скорее всего, оказались в рабстве.

В настоящее время россиянин находится в федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс. Виктора Бута, арестованного в 2008-м в Таиланде по запросу Вашингтона, американский суд в апреле 2012-го приговорил к 25 годам по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В США эта организация считается террористической. Россиянин вину не признал.

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