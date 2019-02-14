Россиян обвинили в попытке продать ПЗРК мексиканской наркомафии

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела предпринимателей Владимира Любишина и его сына Владимира, торговавших в Венгрии оружием, пишет газета «Коммерсантъ».

Им предъявило обвинение в окончательной редакции по статье 222 («Незаконный оборот оружия»), 30 и 261.1 («Покушение на контрабанду оружия») УК РФ. По версии следствия, они собирались продать переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) представителям мексиканской наркомафии.

В основу уголовного дела легли материалы американской службы по борьбе с наркотиками (DEA). Ее агенты вышли на Любишиных, проживавших в Венгрии и торговавших там списанным армейским вооружением, и под видом мексиканцев вели переговоры о покупке нескольких ПЗРК, обещая поставить наркотики стоимостью два миллиона долларов.

После этого осенью 2016 года США направили венгерской полиции запрос о выдаче россиян. С аналогичной просьбой выступила Генпрокуратура России, заявив, что на родине Любишиных также подозревают в незаконном обороте оружия. В итоге Венгрия решила отдать отца и сына в руки российского правосудия. В ноябре 2018 года их экстрадировали в Москву.

Любишины отрицают свою вину. Их представитель заявил изданию о провокации, устроенной американскими агентами. В частности, Любишин-старший считает, что их опорочили.

«Коммерсантъ» отмечает, что в результате аналогичной спецоперации DEA в 2008 году был задержан россиянин Виктор Бут в Таиланде по запросу Вашингтона. Его экстрадировали в США, где суд в апреле 2012-го приговорил к 25 годам по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В США эта организация считается террористической. Бут вину не признал.

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