Венгрия выдала россиян Москве и расстроила США

Венгрия отклонила запрос США на экстрадицию двух россиян, которых Вашингтон подозревает в незаконной торговле оружием. Об этом говорится в заявлении американского Госдепартамента во вторник, 27 ноября, передает Reuters.

Как отмечается, США запрашивали выдачи Владимира Любишина-старшего и Владимира Любишина-младшего в соответствии с договором об экстрадиции, по этому делу у страны есть весомые доказательства. Однако мужчин в итоге отправили в Россию. При этом американская сторона не уверена, что на родине они предстанут перед судом.

«США разочарованы решением венгерского правительства экстрадировать Любишиных в Россию», — отметила представитель Госдепа Хизер Науэрт. По ее словам, Венгрия — партнер и друг США, но произошедшее ставит вопрос о ее приверженности сотрудничеству правоохранительных органов. Науэрт добавила, что решение делает США, Венгрию и весь мир менее безопасным местом.

Когда именно это произошло, не сообщается. Другие детали дела также не приводятся.

Ранее 27 ноября сообщалось, что Германия из-за процессуальной ошибки депортировала гражданина России. В ближайшие недели он должен вернуться в федеральную землю Гессен.

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