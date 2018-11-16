Северная Корея изгнала американца

Северная Корея выслала со своей территории гражданина США. Об этом говорится в релизе ЦТАК, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 16 ноября.

Американец по имени Брюс Байрон Лоуренс незаконно попал в КНДР через корейско-китайскую границу месяц назад — 16 октября. В результате его задержали.

«В ходе расследования Лоуренс дал показание, что по указке ЦРУ США он незаконно вступил в пределы Кореи», — отмечается в сообщении. Как указывается, в итоге разбирательства мужчину «решили изгнать из пределов Республики». Другие подробности произошедшего не сообщаются.

Как отмечает Reuters, в ноябре 2017-го американца с таким же именем депортировали из Южной Кореи после того, как заметили разгуливающим возле границы с Севером. Тот же это человек или нет, точно неизвестно.

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Отношения Вашингтона и Пхеньяна несколько улучшились после саммита лидеров КНДР и США в Сингапуре 12 июня. По его итогам они подписали документ, который американский президент Дональд Трамп назвал «важным, всеобъемлющим и подробным». Северокорейский лидер Ким Чен Ын поблагодарил коллегу за встречу и призвал оставить в прошлом все разногласия.

В мае в преддверии встречи лидеров КНДР и США сообщалось, что Пхеньян освободил из тюрьмы троих американцев. Они были задержаны по обвинению в подрывной деятельности и совершении враждебных действий. Они отбывали наказание в трудовом лагере.

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