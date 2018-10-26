Объявлено предсказание Ким Чен Ына

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын предсказал грядущую в 2019 году отмену санкций против своей страны. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на южнокорейский журнал «Син Тона».

По данным источника издания в Китае, представители северокорейских госпредприятий и чиновники с сентября активно проводят консультации с китайскими властями и стараются активизировать сотрудничество. Связывают это с заявлением Ким Чен Ына о скорой отмене ограничительных мер.

Собеседник журнала пояснил, что лидер КНДР сказал своим подчиненным следующее: «В следующем году санкции против нас будут отменены. Заранее будьте готовы к этому. Кто преуспеет в этом деле, тот не пожалеет, получив соответствующее вознаграждение, а также звание героя. Действуйте побыстрее».

По словам другого источника, в последние месяцы власти Китая значительно ослабили контроль на границе с Северной Кореей. В частности, менее тщательно проверяется содержимое направляющихся в КНДР грузов, также в обход различных запретов северокорейских рабочих начали пристраивать на китайские предприятия в пограничных районах.

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Эксперты отмечают, что КНДР хотела бы привлечь китайский капитал в электроэнергетику, легкую промышленность, в том числе строительство текстильных производств, и сталелитейную отрасль.

В сентябре сообщалось, что Ким Чен Ын рассчитывает на помощь России в вопросе ослабления санкций в отношении своей страны. Об этом рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, посетившая Пхеньян.

Международные санкции в отношении КНДР впервые были введены в 2006 году на уровне ООН. В 2016 году США установили наиболее серьезные ограничения, под которые попадают любые люди или компании, сотрудничающие с Пхеньяном. Американская сторона неоднократно заявляла, что не намерена снимать санкции до полного ядерного разоружения КНДР.

В июне в Сингапуре состоялся первый саммит, на котором встретились президент США Дональд Трамп и Ким Чен Ын. По итогам встречи хозяин Белого дома заявил, что подписан «подробный документ» и очень скоро начнется денуклеаризация Корейского полуострова. В то же время снятие санкций Вашингтон связывает именно с отказом Пхеньяна от ядерного оружия, однако тот не готов идти на уступки в одностороннем порядке.

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