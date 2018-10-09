У Ким Чен Ына заметили санкционный Rolls-Royce

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приехал на встречу с госсекретарем США Майком Помпео на автомобиле Rolls-Royce Phantom, несмотря на санкции, запрещающие поставку предметов роскоши. Такой вывод сделали сотрудники издание The Drive, изучив видео и фотографии из Пхеньяна. Об этом также пишет CNN.

Как отмечается, на колесе автомобиля, на котором Ким Чен Ын приехал на встречу, присутствует логотип Rolls-Royce, характерны и другие черты машины. Издания указывают, что до этого северокорейский лидер передвигался на Mercedes-Maybach Pullman Guard стоимостью более миллиона долларов. Этот автомобиль он также брал с собой во время визитов за рубеж.

The Drive отмечает, что демонстрация Rolls-Royce во время прибытия Кима на встречу с Помпео — не случайность. «Это была демонстрация Северной Кореей неповиновения всему режиму санкций, который отстаивают США», — говорится в материале.

Журналисты пишут, что на обновление автопарка лидера КНДР может косвенно указывать и тот факт, что Pullman Guard использовался для доставки Помпео из аэропорта на встречу. Ранее высокопоставленных гостей перевозили на старых лимузинах, в том числе Mercedes 1980-1990-х годов.

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В то же время точно неизвестно, каким образом Rolls-Royce Phantom, как и его предшественник, попал в находящуюся под жесткими санкциями страну. «Их покупка практически точно является нарушением санкций ООН против Северной Кореи, которые запрещают продажу предметов роскоши и автомобилей северокорейскому правительству», — отмечает CNN.

Помпео посетил Пхеньян 7 октября. После визита он отметил прогресс в достижении соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова. Лидер КНДР также похвалил прошедшие переговоры, назвав их продуктивными и великолепными.

В то же время сообщалось, что на встречу с северокорейским лидером госсекретарю разрешили взять лишь трех человек. При этом на переговоры отказались допустить личного переводчика дипломата, а от охранника потребовали сдать оружие.

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