Виктор Бут рассказал о предложениях сдать Кремль

Россиянин Виктор Бут, отбывающий в США наказание за контрабанду оружия, рассказал, что предоставленные американским судом адвокаты предлагали ему пойти на сделку и дать показания против российских властей. Об этом сообщает ТАСС.

«Они очень любили про это говорить с семьей, с супругой, предлагая разные варианты, в том числе защиты здесь, предоставления "зеленой карты"», — рассказал Бут в публичном телефонном разговоре.

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«Разговор шел о том, что я должен рассказать американским властям о коррупции Кремля, — продолжил Бут. — Я говорю: а какое отношение я вообще к этому имею и как я могу говорить о том, чего нет?»

В том же разговоре Бут заявил, что не обсуждал с властями США возможность своего обмена на какого-либо американского гражданина, осужденного в России.

Виктора Бута, арестованного в 2008-м в Таиланде по запросу Вашингтона, американский суд в апреле 2012-го приговорил к 25 годам по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В США эта организация считается террористической. Россиянин вину не признал.

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