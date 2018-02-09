Виктор Бут захотел судиться с журналистами из-за новости о казино в его квартире

Виктор Бут, отбывающий 25-летний срок заключения в США, заявил о готовности подать в суд на ряд российских СМИ за публикацию об обнаруженном в его московской квартире подпольном казино. Об этом сообщает РИА Новости.

Он возмущен тем, что некоторые СМИ сделали из «оружейного барона» владельца подпольного казино, хотя он, по его утверждению, таковым не является. «Бут устроил в своей квартире подпольное казино! Откуда вся эта ерунда берется? Проверьте факты, ребята, дождитесь какого-то официального заявления», — заявил Бут.

8 февраля источник «Ленты.ру» в силовых структурах сообщил, что полицейские выявили крупное подпольное казино в Москве, которое располагалось в квартире, принадлежащей Виктору Буту. Организатор казино задержан и уже дает признательные показания. При этом уточнялось, что его связь с Бутом будет устанавливаться.

Бут подчеркнул, что единственный факт в этой истории — то, что он и его семья прописаны в этой квартире. Он намерен через адвокатов в России обратиться с исковым требованием в суд на издания, опубликовавшие клеветнические заявления в его адрес.

Виктора Бута, арестованного в 2008-м в Таиланде по запросу Вашингтона, американский суд в апреле 2012 года приговорил к 25 годам по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В США эта организация считается террористической. Россиянин вину не признал.

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