В квартире «оружейного барона» Виктора Бута нашли подпольное казино

В московской квартире Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в американской тюрьме, нашли подпольное казино. Об этом в четверг, 8 февраля, cообщил «Ленте.ру» источник в силовых структурах.

«Полицейские выявили крупное подпольное казино в Москве, которое располагалось в квартире, принадлежащей Виктору Буту. Организатор казино задержан и уже дает признательные показания. Его связь с Бутом будет устанавливаться», — сказал источник.

Материалы по теме Единогласный вердикт Виктора Бута признали виновным по всем пунктам "Варяг" не сдается Виктора Бута отправили в тюрьму на 25 лет

Как отмечает РЕН ТВ, незаконное игорное заведение, по некоторым данным, располагалось на улице Гашека в Центральном округе Москвы. В ходе операции были задержаны восемь человек, изъяты игорный стол, фишки, карты и песочные часы.

В январе стало известно, что Бут заболел гриппом в тяжелой форме. Ранее, в августе 2017 года, Буту добавили 15 дней за телефонный разговор с журналистом RT, а также на два месяца лишили телефонных звонков.

Виктора Бута, арестованного в 2008-м в Таиланде по запросу Вашингтона, американский суд в апреле 2012 года приговорил к 25 годам по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В США эта организация считается террористической. Россиянин вину не признал.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!