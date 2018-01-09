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Торговец оружием Бут не дождался тюремного врача и сбил температуру йогой

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Виктор Бут
Виктор Бут

Россиянин Виктор Бут, отбывающий 25-летний срок в американской тюрьме, заболел гриппом в тяжелой форме. Однако врач сможет осмотреть его только через две недели. Об этом во вторник, 9 января, рассказала РИА Новости жена бизнесмена Алла Бут.

По ее словам, супруг заболел около недели назад. «У него была высокая температура, которую ему удалось сбить только специальными упражнениями из курса йоги. Врача в тюрьме Мэрион, где он находится, вообще нет. В тюремном магазине продаются только таблетки панадола», — пожаловалась женщина.

Алла Бут сообщила, что после того, как Виктор смог сбить температуру, у него начался сильный кашель и сел голос. «Он даже не мог звонить домой, потому что телефоны в тюрьме работают по распознаванию голоса, и аппарат несколько дней его просто не узнавал», — пояснила она.

Виктор Бут в апреле 2012 года был признан виновным американским судом в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC), которая в США отнесена к террористическим. Россиянин свою вину не признал.

Бизнесмен был арестован в марте 2008 года в Таиланде по запросу Вашингтона. По данным открытых источников, поводом для задержания стали записи переговоров о поставках оружия с его участием, сделанные работавшими под прикрытием агентами Управления по борьбе с наркотиками США.

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