Виктору Буту к 25 годам тюрьмы добавили 15 дней за телефонный разговор

Российскому бизнесмену Виктору Буту, отбывающему в США 25-летний срок тюремного заключения, добавили 15 дней за телефонный разговор с журналистом RT, а также на два месяца лишили телефонных звонков. Об этом агентству РИА Новости рассказала жена осужденного Алла Бут.

«За разговор с персоной, имя которой не значилось в списке разрешенных контактов, его наказали двухмесячным запретом на телефонные звонки и покупки в тюремном магазине, а также аннулировали 15 дней досрочного освобождения, присужденные за хорошее поведение», — сказала она.

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Таким образом, в ближайшее время связаться с Бутом будет возможно лишь посредством перлюстрируемой электронной почты, причем письма должны быть написаны на английском языке.

Ранее в июле адвокат Бута Алексей Тарасов рассказал, что к сроку его подзащитного добавили 40 дней после того, как в камере россиянина был найден выращенный им для лечения желудка чайный гриб.

Виктор Бут, арестованный в 2008-м в Таиланде по запросу Вашингтона, в апреле 2012 года был признан американским судом виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционным вооруженным силам Колумбии». В США эта организация отнесена к террористическим.

Россиянин свою вину не признал. Ему было назначено 25 лет лишения свободы. Сейчас он отбывает срок в тюрьме в городе Мэрион, штат Иллинойс.